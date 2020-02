Lutto a Bari, muore una bimba in ospedale per arresto cardiaco

Lutto a Bari per la prematura scomparsa di una bambina di appena 5 mesi, affetta da una cardiopatia congenita. Era stata trasferita per un intervento d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova ma non ce l’ha fatta.

Lutto a Bari, muore bimba di 5 mesi

La piccola non è mai arrivata sul tavolo operatorio. Purtroppo è morta poco prima stroncata da un arresto cardiaco. Già sottoposta a un primo intervento dopo la nascita, all’ospedale del capoluogo pugliese, la bimba manifestava un cateterismo cardiaco, con tutte le complicanze cardiache e cerebrali del caso.

Arrivata a Genova sabato notte, domenica è stata sottoposta agli accertamenti del caso. Ma purtroppo nulla è stato possibile fare per salvarle la vita. La notizia è stata confermata dalla direzione sanitaria del Pediatrico genovese. La notizia del decesso della bimba ha fatto rapidamente il giro della città di Bari, dove la famiglia era molto conosciuta. Sotto choc i genitori per la prematura perdita della figlioletta.