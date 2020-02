Regione. I cinque stelle chiudono la porta al Pd: “Meglio soli”

Tutto passa per la Campania, anche forse la tenuta del Governo, per questo Roberto Fico sta cercando in ogni modo di portare a casa l’alleanza Pd – Cinque Stelle e mettere da parte Vincenzo De Luca. Ieri però il Presidente della Camera è stato in netta minoranza perché durante un assemblea con gli esponenti dei territori dura ta 7 ore in tanti si sono espressi contro la candidatura comune con i democratici. Vince insomma la linea Ciarambino che è già pronta a ricandidarsi e a spegnere i sogni di gloria di Serio Costa che dal canto suo smentisce ogni interessamento alla candidatura.

Il Pd invece così facendo sta indebolendo Vincenzo De Luca che a pochi mesi dalle elezioni non ha avuto ancora la riconferma da Zingaretti. Nel centro destra non se la passa meglio Caldoro: è il candidato ma a settimane alterne la Meloni e Salvini lo bacchettano. La Giorgia nazionale non è un mistero che vuole una regione per Fratelli d’Italia e la Campania non sarebbe male c’è già pronto il nome ovvero Cirielli già presidente della provincia di Salerno. Anche Salvini vorrebbe un candidato più vicino alla lega sopratutto dopo che in casa sua in molti gli rinfacciano che la svolta nazionalista non ha portato per ora vantaggi in termini elettorali.