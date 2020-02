Castel Volturno, non risponde da giorni: trovato morto in casa

Uomo trovato morto in casa a Castel Volturno. E’ la macabra scoperta fatta ieri sera dai Carabinieri in via Sassari, zona Pinetamare. La vittima è un uomo di circa 50 anni di cui non si avevano notizie da giorni.

Castel Volturno, morto in casa

A darne notizia in anteprima è il portale Edizionecaserta.it. L’allarme è scattato nella giornata. I conoscenti hanno allertato le forze dell’ordine visto che da molto tempo il 50enne non rispondeva ai messaggi e alle telefonate. Sul posto sono giunti i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone che hanno fatto la tragica scoperta. I sanitari del servizio di emergenza arrivati nell’abitazione di località Pinetamare non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il malore

Ancora da chiarire la causa del decesso. L’ipotesi al momento presa in considerazione è quella che la morte sia legata a cause naturali: l’uomo potrebbe essere stato stroncato da un malore, quasi certamente un infarto, che non gli ha lasciato scampo, non dandogli nemmeno il tempo di lanciare l’allarme.