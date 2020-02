C’è Posta per Te, tradisce moglie per tre anni. Maria de Filippi lo offende: “Ma scherziamo?”

E’ stata la storia più seguita della puntata del primo febbraio quella di Ernesto Bezini e Licia Fricano. A C’è Posta per Te, Maria De Filippi ha persino sbottato nei confronti dell’uomo, definendolo lo “str…o dell’anno”.

La storia di Ernesto e Licia a “C’è Posta per Te”

La coppia è di Capo d’Orlando, provincia di Messina. Ernesto ha deciso di andare in tv per riconquistare la moglie, Licia, che l’ha allontanato di casa dopo aver scoperto di essere stata tradita per tre anni dal coniuge con una donna che frequentava la loro abitazione. Il fedifrago ha scelto la trasmissione Mediaset per chiedere perdono alla consorte.

«Ha tradito la moglie per tre anni in maniera non continuativa con una donna che frequentava la loro casa», ha spiegato Mari de Filippi. La moglie, con cui ha tre figli, si dice ancora innamorata di lui, ma non riesce a credergli.

La reazione di Maria De Filippi

Maria allora interviene: «Gli puoi dire ‘Sei lo str*** dell’anno’, ma se lo ami ancora perché ti devi far del male? Non devi scegliere cosa è giusto ufficialmente, ma cosa è giusto per te». Su Twitter piovono commenti. C’è chi plaude allo sfogo di Maria. «Ha detto una parolaccia, sono morta», scrivono. E chi pensa che Maria non la dovrebbe convicere ad aprire la busta: «L’ha tradita per tre anni, mura la busta. Maria ma che scherziamo».

L’apertura della busta

La donna aveva già scoperto un primo tradimento tre anni fa ma, al contrario di quanto pensava, la relazione tra il marito e l’amante (insegnante a Cefalù, come ha raccontato la donna durante il programma) continuava a sua insaputa. Seguendo il format del programma Licia ha deciso di aprire la busta. I due si sono abbracciati ed Ernesto ha rimesso la fede all’anulare della moglie, sotto gli occhi di Maria De Filippi, dello studio di Canale 5 e di milioni di spettatori davanti la TV.

