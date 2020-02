Battipaglia, maestra prende a schiaffi bimbo in classe: “Un momento di rabbia”

Maestra di Battipaglia denunciata per aver malmenato un alunno in classe. Il bambino avrebbe ricevuto schiaffi e strattonamenti da parte della docente. I genitori del piccolo hanno deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per fare chiarezza.

Battipaglia, maestra picchia un alunno

La vittima delle violenze sarebbe un alunno della seconda elementare. Così come riporta il Mattino, dopo la denuncia sporta dai parenti, sono scattate le indagini. La Procura dovrà verificare quanto accaduto. La vicenda risale ai giorni scorsi quando il bambino ha raccontato ai genitori di essere stato maltrattato dall’insegnante. La docente lo avrebbe strattonato e poi schiaffeggiato. Il bambino avrebbe riportato escoriazioni su diverse parti del corpo, a testimonianza delle violenze subite.

Le indagini

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo quanto accaduto. Secondo una prima ipotesi, la maestra, in un momento d’ira, avrebbe maltrattato e preso a schiaffi il bambino in classe davanti agli altri scolari. Il piccolo sarebbe scoppiato a piangere. Ascoltata anche la dirigente scolastica. Non è escluso che oltre all’indagine condotta dalle forze dell’ordine la preside conduca verifiche interne per comprendere cosa è accaduto e prenda i dovuti provvedimenti.