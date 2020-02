Puzza in via Colonne, cittadini esasperati. Il sindaco Amente: “7 giorni all’azienda per risolvere”

Sono esasperati i cittadini di via Colonne. Costretti ormai da anni a convivere con miasmi e odori nauseabondi. Una puzza che appesta l’aria Giugliano e Melito, da via Appia a via San Vito, per la quale finisce di nuovo sotto accusa un azienda per la lavorazione di polli.

Residenti e commercianti hanno deciso di formare un comitato. Così nella giornata di ieri sono stati ricevuti al comune di Melito. Ad accompagnarli è stato il consigliere Palma. Il sindaco Amente ha così diffidato la ditta per tutelare i cittadini di via Colonne: ha 7 giorni di tempo per rispolverare la problematica altrimenti rischia la sospensione dell’attività.

