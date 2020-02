Nadia Rinaldi: figlio, marito, oggi, dimagrita, dieta

Nadia Rinaldi è un’attrice italiana. E’ nata a Roma il 13 settembre 1967. Ha 52 anni.

Ha frequentato il Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, lavorando poi con lui in alcune messinscene. Successivamente l’attrice, forte di un fisico alto e robusto, che la caratterizzò per ruoli comici ma spigliati, ottenne un discreto successo come protagonista del film Faccione (1991), esordio alla regia di Christian De Sica, cui seguirono caratterizzazioni in diverse commedie natalizie di Enrico Oldoini, ma anche ruoli da protagonista, come nell’ultimo episodio del film Miracolo italiano, sempre per la regia di Oldoini, nel film S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa, di Carlo Vanzina, e nella commedia Una milanese a Roma, accanto a Nino Manfredi e Anna Longhi, per la regia di Diego Febbraro. Girò anche alcuni spot per la Conad. Nel 1998 è antagonista nel film Il fantasma dell’Opera (1998), di Dario Argento, dove interpreta Carlotta Altieri.

Ha anche molte fiction al suo attivo: ha preso parte alla prima stagione de Un medico in famiglia. Era anche nel cast del reality show La talpa. La sua carriera cinematografica va sempre di pari passo con quella teatrale. Il suo esordio risale al 1988, nello spettacolo Liola, diretto da Gigi Proietti. Dal 12 giugno 2013 partecipa come concorrente al talent show Jump! Stasera mi tuffo, con la conduzione di Teo Mammucari. Nota tifosa romanista, vince nel 2015 il Premio “Sette Colli”.

Il 22 gennaio 2018 partecipa come concorrente a L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, venendo definitivamente eliminata nell’ottava puntata.

Nadia Rinaldi: figlio

Nel 2000 nasce il suo primo figlio Riccardo, avuto dalla relazione con il regista Mauro Mandolini. L’11 ottobre 2003 sposa Ernesto Ascione nella chiesa di San Marco a Roma.

Nadia Rinaldi: marito

Nel 2008 dà alla luce una bambina, Francesca Romana, avuta dal pittore Francesco Toraldo. Nel 2010 sposa Toraldo, al quale rimane legata fino al 2012. Ha vissuto a Pescara, ma dopo la separazione è tornata a vivere a Roma con i figli.

Nadia Rinaldi: dimagrita.

Se quando ha debuttato nel mondo dello spettacolo pesava 140 chili, oggi è radicalmente cambiata.

Nadia Rinaldi: intervento bypass intestinale

Si è sottoposta a una bypass intestinale, ha seguito una dieta ferrea e ha perso 75 chili.

Nadia Rinaldi: dieta

Ha raggiunto negli anni un peso forma di 70 kg. Oggi ha 50 anni, va fiera della sua forma fisica e si sente sexy ed energica. L’attrice romana, che su Instagram continua a postare foto del suo cambiamento, ha documentato il suo percorso volto alla perdita di peso da Barbara D’Urso e, proprio su questo argomento, si è più volte scontrata con il farmacista Alberico Lemme, il quale si è più volte lasciato andare a delle dichiarazioni poco felici nei confronti di persone con qualche kg in più.

Nadia Rinaldi: arrestata

Nel 1998 viene arrestata per possesso ai fini di spaccio di una grossa quantità di cocaina (1 kg).