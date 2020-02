Coronavirus, ragazza napoletana bloccata in aeroporto in Cina: “Vi prego aiutatemi”. Video

Coronavirus, ragazza napoletana bloccata in aeroporto in Cina: “Vi prego aiutatemi”. L’appello di Clara, lo sfogo sui social: “E’ una situazione imbarazzante, aiutateci”. La giovane napoletana è da 10 ore bloccata in aeroporto in Cina con altri 15 ragazzi italiani che sono in attesa di rientrare in Italia. Al momento non è chiara la situazione e come si evolverà per i connazionali italiani che risiedono in Cina per studio o per lavoro.

