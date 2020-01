Villaricca, riapre al pubblico Trincar Moto: domani il taglio del nastro

Villaricca. Dopo imponenti lavori di ristrutturazione riapre al pubblico sabato 1 febbraio 2020 a Villaricca lo show-room di Trincar Moto in via Palermo. Un format tutto nuovo dotato di varie postazioni dove sarà possibile per il cliente creare lo scooter e personalizzarlo come meglio crede dotandolo di accessori a scelta.

Sarà riattivato anche il merchandising di Yamaha per il classico e lo sportivo. L’esposizione dei veicoli riapre totalmente con tutta la linea Yamaha a disposizione degli appassionati di moto.

Una concessionaria nata come multimarche, nel 2004 ha ottenuto l’esclusiva del marchio nipponico ed è diventato punto di riferimento in Campania come rivendita, sia per il settore stradale che per quello nautico. Il taglio del nastro è previsto per la mattinata di sabato primo febbraio dalle ore 11,00 presso la sede di Villaricca.

COMUNICATO STAMPA