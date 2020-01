Allarme Coronavirus nel Sannio: a Telese sospetti su una bimba cinese

Allarme Coronavirus a Telese Terme, nel Sannio. Sospetti su una bimba cinese delle elementari. Alcuni cittadini hanno scritto una missiva al dirigente dell’istituto scolastico compresivo Rosa Pellegrino, in quanto ci sarebbe un’alunna cinese che, in occasione del Capodanno, si è recata nel paese asiatico, propria nella provincia di Wuhan.

Telese Terme, allarme Coronavirus. La dirigente rassicura: “Nessun contagio”

La dirigente Pellegrino ha rassicurato a Labtv, emettitente televisiva locale, che la bimba è rimasta a casa per precauzione dei genitori. “Da Dirigente mi sento di tranquillizzare i genitori, la bambina sta bene e non è in quarantena. Non ha nessun contagio, è una scelta della famiglia tenere lontana la bambina dalla scuola. La situazione è sotto controllo, vorrei che non si creasse una piscosi e nessuna forma di razzismo”.

Il sindaco Carofano è in stretto contatto con la Asl di Benevento e con il padre della bimba. Il primo cittadino ha riferito che “ha avuto le rassicurazioni necesssarie dal nucleo familiare che si è sottoposto ai controlli necessari e non risultato positivi ai test”.