Coronavirus, Governo dichiara stato di emergenza nazionale: significato e conseguenze

Il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza in Italia per la diffusione del Coronavirus. Cosa significa? E cosa comporta? E’ questa la misura che il governo Conte ha deciso di adottare dopo la scoperta di due casi accertati di pazienti infetti a Roma, nella serata di ieri.

Consiglio dei Ministri, dichiarato lo stato di emergenza

Lo stato di emergenza durerà per sei mesi e prevede, tra le varie misure, anche uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro. Una misura, spiegano fonti di governo, che è diretta conseguenza della decisione dell’Oms di lanciare l’emergenza globale. Il premier Conte nella giornata di ieri ha anche dichiarato pubblicamente la presenza di due soggetti infetti nella Capitale. Si tratta di due turisti cinesi che soggiornavano all’interno di un hotel del centro, arrivati a Malpensa (Milano), lo scorso 25 gennaio. Il Ministero della Salute raccomanda prudenza. La situazione sarebbe sotto controllo.

Intanto si moltiplicano i casi sospetti. Un caso anche in Veneto: un minore del Trevigiano rientrato da un viaggio in territorio cinese. Un altro ancora a Fermo, dove una bimba cinese presenta i sintomi tipici della polmonite Wuhan. Il contagio si espande nel resto d’Europa. Si registrano inoltre due nuovi casi di contagio nel Regno Unito: si tratta di membri della stessa famiglia, che sono al momento sottoposti a trattamenti sanitari. Un contagio uomo-uomo è avvenuto anche in Thailandia.

Chiuso traffico aereo dalla Cina all’italia

Conte intanto ha annunciato la chiusura del traffico aereo da e per la Cina, Macao, Hong Kong e Taipei. Nel frattempo gli ultimi voli previsti in arrivo dalla Cina e in ‘schedule’ prima della chiusura del traffico da e per il Paese sono atterrati all’aeroporto internazionale di Malpensa. Si tratta di due voli di Air China in arrivo da Pechino e Shangai e uno della Cathay Pacific. I passeggeri sono stati sottoposti tutti ai controlli di sicurezza. Gli stessi aerei ripartiranno oggi stesso per la Cina.

Stato di emergenza, cos’è e cosa comporta. Il significato

Lo stato di emergenza è una misura adottata da un governo in caso di un pericolo imminente che minaccia la nazione. Alcune delle libertà fondamentali possono essere limitate, come ad esempio la libertà di movimento o la libertà di stampa. Questa misura, che conferisce al governo il coordinamento nazionale della gestione del virus, differisce dallo ‘stato di calamità’, in quanto comprende anche i danni causati da attività dell’uomo, e non solo eventi naturali straordinari.