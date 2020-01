In Her Shoes – Se fossi in lei stasera su Rai 3: trama, cast e curiosità

In Her Shoes – Se fossi in lei andrà in onda stasera alle ore 21 e 20 su Rai 3. Il film, diretto da Curtis Hanson, è una commedia romantica arrivata nelle sale nel 2005.

In Her Shoes, trama

Maggie e Rose sono due sorelle con due caratteri profondamente differenti. Maggie è allegra, incosciente, immatura, mentre Rose è l’esatto opposto. L’unica passione che le accomuna sono le scarpe, ed un profondo affetto che le unisce.

Figlie di un uomo risposato, con la madre morta anni prima in un misterioso incidente automobilistico, le due sorelle si ritrovano a casa di Rose dopo che la matrigna ha allontanato Maggie da casa per gli eccessi che la contraddistinguono. Rose, avvocato di successo, vive con difficoltà le storie d’amore; una sera, rientrata a casa in anticipo, scopre la sorella a letto col proprio uomo. L’allontanamento fisico ed affettivo è immediato.

Si sviluppano due storie parallele; quella di Rose, che scopre l’amore in un collega di lavoro, che si libera delle sue oppressioni abbandonando la carriera forense, dedicandosi alla cura dei cani, e quella di Maggie che si trasferisce dalla nonna, creduta morta ed invece allontanata dal genero per forti contrasti sulle scelte di vita della loro famiglia. Il dolore per la scomparsa della sorella porta Rose a chiudersi in sé stessa, ad allontanarsi da ogni affetto, compreso il futuro marito.

Sarà la nonna, scoperto l’indirizzo della nipote maggiore, a riavvicinare le due, che si scopriranno finalmente unite, con Maggie cresciuta grazie ad un lungo periodo impegnato ad aiutare gli anziani ospitati nel centro dove anche la nonna vive la sua vecchiaia che le ha anche permesso di sconfiggere la sua dislessia e imparare ad apprezzare la poesia. Appianate le divergenze, Maggie si preoccuperà di riavvicinare la sorella con l’amato e futuro marito, che accortosi dell’importanza di Rose nella sua vita, tornerà sui suoi passi concludendo la storia con un felice matrimonio.

In Her Shoes, cast

Protagoniste di In Her Shoes sono Cameron Diaz nel ruolo di Maggie Feller e Toni Collette in quello di Rose Feller. Richard Burgi veste i panni di Jim Danvers, Shirley MacLaine quelli di Ella Hirsch e Anson Mount è Todd. Inoltre Candice Azzara interpreta Sydelle Feller, Brooke Smith è Amy e Mark Feuerstein è Simon Stein.

Hanno recitato nel film anche Francine Beers nella parte della sig.ra Lefkowitz, Jerry Adler in quella di Lewis Feldman e Norman Lloyd è il sig. Sofield. Infine Ken Howard indossa le vesti di Michael Feller, Eric Balfour quelle di Grant, David Shatraw è il nipote del professore mentre Alan Blumenfeld è Steven Stein

In Her Shoes, curiosità

In origine In Her Shoes la parte di Maggie era stata affidata aTony Colette mentre quella di Rose fu offerta a Sarah Michelle Gellar che però rifiutò. Le riprese del film si sono svolte negli USA e la pellicola non è mai uscita in videocassetta ma direttamente in DVD. Infine l’opera ha potuto contare sulle musichedi Mark Isham, la fotografia di Terry Stacey mentre il montaggio è stato affidato a Craig Kitson e Lisa Zeno Churgin.