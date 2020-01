Rampa della perimetrale di Melito, Molino: “Grazie a De Luca aperto finalmente lo svincolo di Mugnano”

Mugnano. Apre lo svincolo di Mugnano: ulteriore impegno mantenuto dal presidente Vincenzo De Luca. Finalmente dopo oltre 20 anni riapre lo svincolo di Mugnano sull’asse perimetrale di Melito. I lavori sono stati realizzati grazie ai finanziamenti di oltre 1 milione di euro da parte della Regione e di un impegno in prima persona e del presidente Vincenzo De Luca. Prima di questo era stata anche riaperta la bretella che da Sant’Antimo collega l’asse mediano con la perimetrale.

Soddisfazione ha espresso anche il consigliere comunale di Villaricca Mario Molino. “Un lavoro di cui vado fiero e che mi ha visto anche in prima persona impegnato in riunioni tra tecnici della regione e della città metropolitana insieme al presidente della commissione regionale trasporti Luca Cascone cui va il mio ringraziamento per aver affrontato e risolto finalmente un disagio arrecato agli automobilisti che in migliaia percorrono quel tratto di strada ogni giorno.”