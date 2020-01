Nave da crociera ferma a Civitavecchia: negativi i primi esami per coronavirus

Esclusa la presenza di coronavirus a bordo della nave da crociera ferma al porto di Civitavecchia. Come riporta l’agenzia Ansa i risultati completi sulle analisi eseguite sui campioni biologici della donna asiatica che ha manifestato sintomi influenzali e del suo compagno arriveranno solamente nel corso della serata.

Civitavecchia, ferma nave da crociera per sospetto di coronavirus

Al momento fonti sanitarie hanno parlato di “esiti rassicuranti” sui primi test effettuati in laboratorio. “Non ci deve essere alcun allarmismo in merito alla nave ormeggiata al porto di Civitavecchia. Le competenti autorità hanno messo in atto le procedure operative del caso e sono in corso gli accertamenti sui campioni giunti presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Occorreranno dei tempi tecnici per compiere le necessarie verifiche, ma la situazione non desta particolari preoccupazioni”, ha dichiarato l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amaè