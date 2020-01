Inter-Fiorentina, quarti di finale della Coppa Italia: dove vederla in tv e formazioni

Seconda sfida di Coppa Italia 2020 in due giorni a San Siro. L’ultimo quarto di finale della competizione vede di fronte l’Inter di Conte e la Fiorentina. Entrambe le compagini vengono da un pareggio all’ultima di campionato, anche se il divario tecnico tra le due squadre, seppur minimo, c’è. Sarà una sfida importante soprattutto per l’Inter, che sta forse vivendo uno dei momenti più difficili della stagione dopo gli 1-1 contro Lecce e Cagliari. Chi la spunterà tra i nerazzurri e i viola se la dovrà vedere in semifinale contro il Napoli, che ha sconfitto la Lazio nel primo quarto di finale. L’altra semifinale vedrà di fronte Juventus e Milan, vittorioso ai supplementari ieri col Torino. La partita sarà trasmessa in tv su Rai 1 alle ore 20.30.

Inter-Fiorentina, probabili formazioni

Conte dovrebbe convocare subito Eriksen: partirà però dalla panchina. Davanti ad Handanovic nuova chance per Godin, che completerà la difesa composta da Ranocchia e Skriniar. Ancora Young come esterno di centrocampo, dall’altro lato si rivede Candreva. In cabina di regia non verrà rischiato Brozovic: ci sarà Borja Valero, con Vecino e Barella ai suoi lati. In attacco è una vera e propria lotteria: dovrebbe giocare Lautaro vista la lunga squalifica in campionato, con lui uno tra Esposito e Sanchez. Verso la panchina Lukaku. Qualche dubbio di formazione in più per Iachini, che ieri in conferenza stampa ha annunciato Terracciano tra i pali al posto di Dragowski. In difesa mancherà Pezzella: ci saranno sicuramente Milenkovic e Caceres (entrambi squalificati in campionato) a completare il reparto con Ceccherini. In mediana viaggiano verso la conferma quasi tutti i titolari, eccezion fatta per Castrovilli, uscito malconcio dalla sfida contro il Genoa: Badelj ed Eysseric si giocano una maglia per sostituirlo. In attacco non si tocca Chiesa, mentre si rinnova il solito ballottaggio tra Cutrone e Vlahovic: al momento c’è il primo in vantaggio.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Young, Vecino, Borja Valero, Barella, Candreva; Lautaro, Esposito.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Cáceres; Lirola, Badelj, Pulgar, Benassi, Dalbert; Cutrone, Chiesa.