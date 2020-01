“Per un pugno di libri”, in gara il Liceo Cartesio di Villaricca

Villaricca. Il liceo Renato Cartesio di Villaricca si prepara per partecipare alla trasmissione di Rai 3 per un pugno di libri, il format dedicato agli studenti e alla letteratura. Il 4 febbraio i ragazzi saranno ospiti della trasmissione e si sfideranno su tematiche letterarie con il liceo classico di Roma Giulio Cesare. Gli autori del format hanno assegnato una lettura da studiare in classe, ma le domande verteranno anche sul più generico panorama letterario. Gli studenti sono carichi ed emozionati. Una esperienza divertente e formativa che ha permesso di implementare la preparazione dei ragazzi.