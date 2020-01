“Dammi i soldi se vuoi Iphone”, cavallo di ritorno nel Casertano: arrestato 45enne. Il nome

Dragoni. Ruba Iphone e mette in atto il “cavallo di ritorno”. E’ successo a Dragoni, in provincia di Caserta, dove gli agenti hanno tratto in arresto Nino Enea Valentino, un 45enne residente nel posto.

Sul suo capo pende l’accusa di tentata estorsione. Il personale del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere a seguito di serrate indagini condotte nel corso dell’intera giornata, ha appurato che il 45enne aveva tentato di estorcere del danaro in cambio della restituzione di un telefono cellulare “I Phone” sottratto alla parte offesa nelle more di una rapina perpetrata, nella nottata del 19 gennaio 2020, in Caserta alla via Nazario Sauro.