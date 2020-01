Scafati piange la piccola Mariantonietta: aveva 10 anni

Tragedia tra Boscoreale e Scafati. E’ venuta a mancare Mariantonietta Aquino, una bimba di appena dieci anni. Sulle cause del decesso c’è il massimo riserbo dei familiari. A dare la notizia un utente nel gruppo Facebook “Sei di Scafati”.

Scafati, lutto in città: morta Mariantonietta Aquino

La bambina lascia due fratelli, Santolo e Michele Pio, ed una sorella, Giuseppina, oltre a papà Vincenzo, Mamma Rosa e nonno Michele. Le esequie oggi a partire dalle 9:30 presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta in Parrella, a Boscoreale.

Il cordoglio sui social

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore per ricordarla. Sui gruppi cittadini si moltiplicano i post di vicinanza alla famiglia Aquino. “Provo un dolore immenso, riposa in pace piccola”, scrive Mena. “Ma perché succede questo? A soli 10 anni una vita davanti. Due genitori che l’hanno portata a quest’età come fanno ora?”, si interroga Elisa.