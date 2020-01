Villaricca, raid notturno alla Siani: danni per migliaia di euro

Ennesimo raid alla scuola Siani di Villaricca. Un gruppo di malviventi questa notte si è introdotto all’interno dell’edificio. Portato via un computer. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della stazione di Villaricca.

Villaricca, raid alla Siani: rubato un computer

I ladri sono andati via quasi a mani vuote. Una volta nello stabile, infatti, avrebbero portato via soltanto un pc. Purtroppo, però, prima di andare via, hanno provocato ingenti danni. All’esito di un primo sopralluogo, risultano sfasciate diverse porte, danneggiati strumenti musicali e rotti anche i distributori automatici. I malviventi sono scappati dopo il raid per le campagne, facendo perdere le proprie tracce.

Il precedente

La Siani era stata già presa di mira nella notte tra il primo e il due gennaio. In quella circostanza i balordi avevano portato via diversi computer dalla sala di informatica. Sull’ennesima incursione criminale indagano i carabinieri della stazione di Villaricca coordinati dalla Compagnia di Giugliano. Decisive potrebbero risultare le immagini di videosorveglianza. Amarezza e sconforto tra i docenti e la dirigenza scolastica.