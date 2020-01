Campania, due scosse di terremoto nel pomeriggio: trema l’Irpinia

Irpinia. Due piccole scosse di terremoto oggi, 24 gennaio, in Irpinia. Alle 15 e 00 e alle 15 e 05 la terra ha tremato in provincia di Avellino. A darne conferma anche la pagina ufficiale dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Irpinia, due terremoti a breve distanza

I sismografi hanno individuato l’epicentro del primo terremoto a Teora, nell’avellinese. Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.6. Il secondo invece, registrato cinque minuti dopo, ha avuto come epicentro Caposele, a pochi chilometri di distanza dal primo, ed ha avuto una magnitudo leggermente più potente, 1.7. Per fortuna non si registrano danni a cose o persone. Per la loro bassa intensità, i due eventi tellurici non sono stati avvertiti dalla popolazione.

I precedenti

Un terremoto precedente si è registrato sempre in Irpinia il 26 dicembre scorso, quando un sisma di magnitudo 1.9 si verificò a San Leucio del Sannio, al confine tra le province di Benevento e Avellino. Ben più potenti quelli che si verificarono invece nel Sannio, il 16 dicembre. In quel caso fu disposta l’evacuazione delle scuole per due eventi di magnitudo 4.1 e 3.6. I due terremoti si avvertirono distintamente anche in Irpinia. Gli eventi di oggi confermano l’intensa attività sismica che interessa l’Appennino centrale.