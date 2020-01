Teleclubitalia awards, premio alla carriera al professor Emmanuele Coppola

Continuano le votazioni dei Teleclubitalia Awards sulla pagina Facebook di Teleclubitalia. Sono già migliaia i voti arrivati per i 24 candidati in lizza.

Oltre alle categorie Personaggio dell’anno, Mondo del sociale, Mondo del lavoro e Mondo social e dello spettacolo, quest’anno sono due i premi speciali e fuori concorso: premio alla carriera e alla memoria. Lo scorso anno fu il primo per il premio alla carriera, assegnato al dottor Giuseppe Palma.

I due riconoscimenti, anche quest’anno, sono stati individuati dalla nostra redazione con il supporto dei telespettatori e utenti web.

Il premio alla carriera è stato assegnato alla memoria storica di Giugliano, il professor Emmanuele Coppola. Grande studioso e appassionato di Giovan Battista Basile, è grazie al suo impegno che conosciamo la storia giuglianese del favolista, nato, secondo Coppola, proprio a Giugliano. Storico direttore della biblioteca comunale e attivo da sempre nel mondo della cultura cittadina, il professore quest’anno è andato in pensione lasciando documenti e pezzi di storia fondamentali per Giugliano e non solo.

L’assegnazione della Mela d’oro si terrà il 5 febbraio al I circolo didattico didattico di Giugliano alle ore 19. Le preferenze espresse dal web faranno, poi, media con la classifica della redazione. Chi vincerà quest’anno la mela d’oro?