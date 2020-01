Pozzuoli. Si accascia a terra e muore in strada davanti agli occhi dei presenti

Pozzuoli. Accusa malore e muore in strada ad Arco Felice. E’ accaduto nel primo pomeriggio, intorno alle ore 16, nei pressi dell’ufficio di collocamente in via Virgilio. L’uomo, avrebbe accusato un malore mentre era in strada e si accasciato al suolo davanti agli occhi increduli dei presenti. Sul posto è giunta immeditamente un’ambulanza e l’auto medica del 118. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del uomo.

Pozzuoli, uomo muore in strada

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri della comapgnia di Pozzuoli per i rilievi del caso. Il magistrato di turno ha disposto l’autoposia sulla salma che fugherà ogni di dubbio sulla morte dell’uomo. Rabbia e disperazione dei familiari accorsi dopo la tragica notizia.