American Assassin film: trama, American Assassin trailer, cast del film American Assassin in onda su Rai2

Questa sera su Rai 2 alle 21.20 va in onda American Assassin il film. E’ una pellicola del 2017 diretta da Michael Cuesta, con protagonisti Dylan O’Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan e Taylor Kitsch. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo L’assassino americano (American Assassin) di Vince Flynn pubblicato nel 2010 e arrivato in Italia nel 2017.

American Assassin film: trama

Il film racconta la storia di Mitch Rapp (Dylan O’Brien), giovane studente universitario e promettente atleta la cui vita viene segnata da un terribile evento: la sua fidanzata, infatti, muore in un attentato terroristico e, da quel momento in poi, l’unico obiettivo della vita di Mitch sarà vendicarsi della sua perdita. Così, assoldato dalla Cia prima clandestinamente e poi ufficialmente, inizia un duro allenamento in una sezione speciale dell’agenzia di servizi segreti per cercare di portare a termine il suo scopo.

Per mesi, però, Mitch è costretto a sottoporsi a grandi sforzi fisici e fatiche incredibili alternate ad altrettante prove psicologiche. Fino al giorno in cui il veterano della Guerra Fredda Stan Hurley (Michael Keaton) decide di arruolarlo per un’operazione segreta, con l’obiettivo di indagare su una serie di attacchi previsti in Medio Oriente. Il giovane Mitch rimarrà ossessionato dal rancore e dal desiderio di vendetta, accettando il pericoloso incarico e mettendosi sulle tracce di un agente turco.

American Assassin: cast

Dylan O’Brien: Mitch Rapp

Michael Keaton: Stan Hurley

Sanaa Lathan: vicedirettore Irene Kennedy

Shiva Negar: Annika Ogden

Taylor Kitsch: Ronnie ‘Ghost’

David Suchet: direttore Thomas Stansfield

Navid Negahban: Behurz

Scott Adkins: Victor

Mohammad Bakri: Ashani

Shahid Ahmed: Adnan Al-Mansour

American Assassin: trailer

American Assassin: curiosità

La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 15 settembre 2017, mentre in Italia dal 23 novembre dello stesso anno.

Il primo trailer del film viene diffuso il 18 aprile 2017.