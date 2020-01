Maurizio Costanzo chi è: la vita, le mogli di Maurizio Costanzo, i figli e il programma Maurizio Costanzo Show

Maurizio Costanzo è un giornalista, scrittore, conduttore tv e radiofonico, autore tv e musicale, nonché professore universitario romano classe ’38. Scopriamo di più su di lui: vita, carriera, figli ed il suo programma Maurizio Costanzo Show.

Mauriizo Costanzo: la vita, mogli e figli

Maurizio Costanzo nasce il 28 agosto 1938 a Roma. Dopo il diploma in Ragioneria, non si iscrive all’università per continuare i suoi studi e laurearsi, ma nel 1956 comincia giovanissimo la sua carriera di giornalista e, solo pochi anni più tardi, di autore radiofonico e televisivo di successo.

Costanzo si è sposato quattro volte: la prima volta nel 1963 con Lori Sammartino, una fotoreporter. In seguito, dal 1973 al 1984, è stato invece coniugato con la giornalista Flaminia Morandi (che per Costanzo divorziò dall’allora marito, il giornalista Rai Alberto Michelini), dalla quale ha avuto due figli: Camilla, nata nel 1973 (che oggi lavora come sceneggiatrice per la Rai), e Saverio, nato nel 1975, oggi regista cinematografico e di serie televisive. Costanzo e la Morandi si sono poi separati alla fine degli anni settanta.

In seguito, dal 1983 al 1986, ha convissuto con l’attrice Simona Izzo. Il 7 giugno 1989 Maurizio Costanzo si è sposato con la conduttrice televisiva Marta Flavi, dalla quale si è separato nel dicembre 1990 ed ha divorziato nel 1994.

Infine, il 28 agosto 1995 si è sposato con l’attuale moglie Maria De Filippi, conosciuta nel settembre 1989 durante un convegno sulla pirateria cinematografica a Venezia, che lei organizzò per una società di consulenza sulla comunicazione. Grazie al loro incontro Maria diviene in seguito conduttrice, autrice, produttrice e talent-scout televisiva. Il matrimonio venne celebrato con rito civile presso il Comune di Roma dall’allora sindaco Francesco Rutelli. Nel 2002 la coppia ha preso in affido un bambino, Gabriele, che all’epoca aveva dieci anni, poi definitivamente da loro adottato nel 2004. È nonno di quattro nipoti, due figli di Camilla e due figli di Saverio.

Maurizio Costanzo Show

Il programma andava storicamente in onda dal Teatro Parioli di Roma e, per un breve periodo, in alternanza settimanale dal Teatro Manzoni di Milano. A partire dal 2015, è andato dapprima in onda dal Teatro 7 degli Stabilimenti De Paolis in Roma, poi dal Teatro 5 degli Studi Voxson in Roma e, dal 2019 dai Lumina Studios.

Ideato da Alberto Silvestri e da Maurizio Costanzo, il programma è un talk show, in cui i vari ospiti discutevano del tema della puntata, e ha visto passare sul proprio palcoscenico i personaggi più importanti dello spettacolo, della cultura e della politica italiana, premi Nobel, musicisti, scrittori, gente comune. Molta risonanza hanno avuto le campagne contro la mafia, le denunce nei confronti delle condizioni disagiate dei malati mentali, campagne ambientaliste e a favore dell’organizzazione non governativa Emergency.

Grazie al Maurizio Costanzo Show hanno trovato o accresciuto la celebrità tantissimi personaggi, tra i quali Francesco Baccini, Lello Arena, Enrico Brignano, Gioele Dix, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Dario Vergassola, Stefano Nosei, David Riondino, Claudio Bisio, Daniele Luttazzi, Alessandro Bergonzoni, Gianni Fantoni, Nik Novecento, Marco Carena, Valerio Mastandrea, Ricky Memphis, Walter Nudo, Platinette, Giampiero Mughini, Vittorio Sgarbi, Joe Schittino, Willy Pasini, Afef Jnifen, Pierluigi Diaco, Dario Bandiera, Massimo Bagnato e altri.

Della trasmissione sono realizzate spesso delle puntate Uno contro tutti, in cui un ospite che divide l’opinione pubblica risponde alle domande di una ventina di giornalisti e opinionisti seduti nelle prime file del teatro. Alcuni celebri protagonisti sono stati: Carmelo Bene, Aldo Busi, Ambra Angiolini, Pietro Taricone, Alba Parietti, Fabrizio Corona, Simona Ventura e Valeria Marini.