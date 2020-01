Otto feriti e un morto. E’ la prima stima fornita dalle autorità locali sulla sparatoria avvenuta a Seattle, negli Stati Uniti. E’ accaduto stamattina, in un’area trafficata e molto visitata da turisti, poco lontano da Pike Place Market.

Seattle, sparatoria vicino al McDonald’s

La vittima sarebbe una donna di quaranta anni e fra gli otto feriti ci sarebbe anche un bambino di 9 anni che sarebbe stato portato in ospedale in condizioni serie. Un’altra persona ferita in condizioni critiche è una donna di cinquantacinque anni mentre gli altri feriti – tre uomini di 21, 34 e 35 anni – sarebbero stabili. Tutto sarebbe iniziato in seguito a una lite scoppiata nei pressi di un McDonald’s.

La polizia di Seattle sta ricostruendo l’accaduto dopo aver acquisito i filmati girati dalle telecamere di sicurezza della zona. I video hanno mostrato come a sparare sarebbero state più persone, a differenza delle ricostruzioni iniziali che indicavano un unico aggressore. Al moemnto ci sono diversi sospettati.