Napoli, agguato a Miano: uomo ucciso a colpi di pistola in una sala giochi

Agguato di camorra a Napoli nel quartiere di Miano. Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola in via Vincenzo Valente. L’omicidio si è consumato in una sala giochi alle 6 e 30 di oggi. La vittima è Stefano Bocchetti, 44 anni.

Napoli, agguato in via Valente a Miano: un morto

La dinamica dell’agguato che sarebbe di matrice camorristica non è ancora chiara. A fare fuoco due sicari che sarebbero giunti a bordo di uno scooter mentre la vittima era all’interno di una sala giochi.

Sul posto dell’omicidio sono sopraggiunti i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. La vittima sarebbe legata al clan Lo Russo e l’episodio rientrerebbe nell’ambito della faida a nord di Napoli tra cosche rivali per il controllo delle attività illecite.