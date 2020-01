Acerra. Sparatoria nei pressi di un noto bar, ferito un uomo

Acerra. Sparatoria in strada, ferito un uomo. Intorno alle ore 19 si è verificata una sparatoria nei pressi del bar Terminal in corso Italia. Dalle primissime informazioni ricevute, un uomo di nazionalità albanese sarebbe stato raggiunto alle gambe da alcuni proiettili. Il ferito è stato trasportato nel vicino pronto soccorso della clinica “Villa dei Fiori”. Sul posto sono giunti gli agenti del locale commissariato e i Carabinieri per le indagini del caso.

Seguiranno aggiornamenti

FOTO DI REPERTORIO