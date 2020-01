La ragazza del treno questa sera in tv: trama, cast e curiosità del film la ragazza del treno su rai 4

Questa sera in tv su Rai 4 alle ore 21.15, andrà in onda il film La ragazza del treno. The Girl on the Train) è un film del 2016 diretto da Tate Taylor. La pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2015 scritto da Paula Hawkins e gli interpreti principali del film sono Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson, Luke Evans e Justin Theroux.

La ragazza del treno, la trama

Una donna distrutta dalla fine del proprio matrimonio comincia ad osservare ossessivamente una coppia, apparentemente perfetta, fino a quando assiste ad una scena che la lascia scioccata e si ritrova ad indagare in merito. Rachel Watson è una donna alcolizzata che ha appena divorziato dal marito, Tom Watson, dopo aver scoperto il tradimento di quest’ultimo con la loro agente immobiliare, Anna Boyd. Rachel condivide un appartamento con la sua amica Cathy e passa buona parte delle sue giornate su un treno, spesso facendo alcuni appostamenti a Tom, Anna, e la loro figlia appena nata di nome Evie.

La ragazza del treno, il cast

Emily Blunt: Rachel Watson

Haley Bennett: Megan Hipwell

Rebecca Ferguson: Anna Boyd

Justin Theroux: Tom Watson

Luke Evans: Scott Hipwell

Allison Janney: sergente Riley

Édgar Ramírez: dott. Kamal Abdic

La Ragazza del Treno, curiosità del film

Emily Blunt ha usato delle protesi nelle guance per farle sembrare leggermente più cadenti. Allo stesso modo, ha indossato delle lenti a contatto che rendessero i suoi occhi iniettati di sangue. La confessione del personaggio di Emily Blunt alla riunione degli alcolisti anonimi non è stata provata, precedentemente, e quindi il suo nervosismo e la sua ansia sono genuine. La scrittrice del romanzo da cui è tratto film in realtà aveva Michelle Williams in testa mentre scriveva La ragazza del treno.