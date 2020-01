Giugliano. Forse non tutti sanno che anche Giugliano ha un museo archeologico. Purtroppo, però non è a Giugliano, ma a Baia nel famoso castello. In una stanza sono, infatti, conservati tutti i reperti ritrovati nella colonia antica di Liternum, dove la tradizione vuole che abbia passato i suoi ultimi anni il leggendario Scipione l’Africano.

