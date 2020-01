Giusy Ferreri: altezza, età Giusy Ferreri, vita privata, figlia e canzoni della cantante Giusy Ferreri

Giusy Ferreri è una delle cantanti pop italiane più famose degli ultimi vent’anni. Quanto è alta? Quanti anni ha? Ha figli? E’ sposata? Cerchiamo di fare luce sull’artista siciliana che ha spopolato sui Music Store dopo la sua partecipazione a X Factor

Giusy Ferreri: altezza, bio, età

A dare i natali a Giusy Ferreri è la città di Palermo, dove la cantante nasce il 18 aprile 1979. Ha dunque 40 anni ed è prossima ai 41. E’ bassa: la sua statura non supera l’1,55 centimetri. Tuttavia questo non gli ha impedito di avere successo. Dopo l’infanzia a Palermo, si trasferisce insieme con i genitori Alessandro e Teresa e il fratello Michele ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, dove trascorrela sua adolescenza. Qui frequenta il Liceo Salvatore Quasimodo di Magenta.

E’ questo il periodo in cui si avvicina alla musica fin da piccola partecipando a concorsi canori. Dal quattordicesimo anno di età si dedica allo studio del canto, della chitarra e del pianoforte, oltre a esibirsi con diverse cover band di stili e generi differenti e a scrivere le prime canzoni nel 1997, all’età di 18 anni.

Gli anni difficili e il successo con X Factor e le prime canzoni

A 19 anni, dopo il liceo, decide di dedicarsi a tempo pieno alla musica. Nel 1998 comincia così la sua carriera solista, venendo accompagnata per i successivi quattro anni da due differenti gruppi con cui si esibisce in piccoli club: i Prodigy of Peace e gli AllState51. Nel 2002 sembra arrivare per lei la svolta quando firma il suo primo contratto discografico con Warner Music Italy, portato avanti sino al 2006, con cui realizza Il party, brano dance pop e incalzante, scartato alle selezioni di Sanremo Nuove Proposte 2005.

Seguono anni difficili. Il brano non ha il successo che si sperava. Nonostante la delusione patita, però, Giusy decide di mantenere il contratto con la Warner. Per mantenersi, intanto, lavora inoltre come cassiera da Esselunga. L’attesa e la caparbietà dell’artista sarà premiata. Con la partecipazione nel 2008 al talent show “X Factor”, arriva per Giusy Ferreri la svolta artistica e privata.

Notata dal giudice della categoria Over 25 Simona Ventura e da Cristiano Malgioglio, e si classifica seconda. L’inedito “Non ti scordar mai di me“, composto nelle musiche da Tiziano Ferro e Roberto Casalino e scritto da quest’ultimo, raggiunge il primo posto nella Top Singoli e il relativo videoclip, diretto da Cosimo Alemà, si aggiudica la vittoria nella categoria “Emergenti” al Premio Videoclip Italiano 2008. L’extended play dal titolo omonimo, certificato disco d’oro solo grazie alle vendite delle prenotazioni, esordisce direttamente alla 1ª posizione nella Classifica FIMI Album e viene certificato triplo disco di platino.

Vita privata: figlia e fidanzato di Giusy Ferreri

La cantante ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Ciò che sappiamo, anche da quello che ha raccontato nel corso di un’intervista a “Ok salute e benessere”, è nata con una malformazione congenita cardiaca. La sindrome di Wolff-Parkinson-White. Tale sindrome le viene diagnosticata all’età di otto anni a seguito di un attacco di tachicardia parossistica. All’età di ventun anni, dopo due interventi, Giusy Ferreri è riuscita a guarire.

Non è sposata. Dal 2008 però, proprio cioè dall’anno del suo successo, Giusy Ferreri è fidanzata con il geometra Andrea Bonomo. La coppia ha una figlia di nome Beatrice, nata il 10 settembre 2017. La bimba ha due anni. Classe 1979 Andrea Bonomo è nato ad Abbiategrasso. Da sempre molto schivo e riservato, il fidanzato di Giusy Ferreri è riuscito a vivere la sua storia rimanendo lontano dai riflettori.