Giugliano, l’istituto F.lli Maristi promuove una serata dal titolo “Genitori e Figli, istruzione per l’uso”

Giugliano. Essere scuola è promuovere cultura! Così l’Istituto F.lli Maristi di Giugliano promuove una serata dal titolo “Genitori e Figli, istruzione per l’uso”. Venerdì 24 h. 19.30 Amedeo Colella, storico umorista napoletano, ci farà sorridere alla luce della tradizione napoletana tra musica, canzoni e paraustielli di una relazione che vede protagonisti “io, mammat e tu”.

Una serata spettacolo, per riflettere e condividere con il sorriso! “Vogliamo offrire al territorio dei momenti dedicati alla condivisione e alla riflessione, su un tema tanto antico quanto moderno che è l’essere genitori e l’essere figli. Una relazione che è una sfida sempre, ma ancora di più oggi.

Lo vogliamo fare offrendo una serata che ci accompagni in un exursus tra storia, racconti e musica della tradizione napoletana. La scuola deve promuovere e diffondere cultura in ogni sua espressione e con ogni mezzo e come Maristi ci impegniamo a fare questo. Vi aspettiamo!”

Infine, il Preside fr. Damiano Forlani precisa che “L’intervento del Prof. Santopaolo che avrebbe tenuto una riflessione sul tema alla luce delle

Scritture previsto per giovedì 23, è stato rimandato per impegni del Prof. Santopaolo che dispiaciuto di non poter esserci prevede una data futura che poi comunicheremo.”