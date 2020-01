Milano, bimba di un anno cade nella tromba delle scale: è grave

E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano la bimba di un anno caduta nella tromba delle scale di un condominio. L’allarme è scattato intorno alle 13 di oggi, 21 gennaio, quando i parenti hanno richiesto l’intervento del 118.

Bimba di un anno cade nella tromba delle scale

Sul posto sono accorsi i soccorritori che hanno trasportato la piccola al nosocomoio milanese dove è giunta in codice rosso. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sarebbero gravi in seguito al violento impatto col suolo, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della polizia di Stato per effettuare i rilievi del caso: sembra che la piccola di nazionalità senegalese che ha solo un anno si trovasse sulle scale con lo zio e la madre quando quest’ultima, per allacciarsi le scarpe, avrebbe lasciato la mano alla piccola che è così precipitata per le scale.

Gli agenti hanno ascoltato la madre 20enne e lo zio 23enne per ricostruire l’accaduto: i tre erano appena usciti da un ufficio del consolato del Senegal che ha sede nel palazzo nella periferica zona Garegnano.