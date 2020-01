Giugliano, concerto con Sansone dei Foja e Toffolo di Tre allegri ragazzi morti

Giugliano. Continuano gli eventi del fitto calendario di “Giugliano città della fiaba”. Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 22 gennaio alle 21 presso la Chiesa delle Concezioniste. Ospiti della serata Dario Sansone dei “Foja” e Davide Toffolo dei “Tre Allegri Ragazzi Morti”. Nella suggestiva cornice dalla chiesa sconsacrata, che da mesi sta ospitando concerti e iniziative culturali, i due artisti si esibiranno in uno split concert. Sansone e Toffolo durante la serata si alterneranno sulle note delle loro canzoni più famose e non solo.

Dario Sansone, oltre ad essere voce e chitarra dei Foja, è il disegnatore e regista della “Gatta cenerentola”, film ispirato alla più nota fiaba di Giambattista Basile, e “L’arte della felicità”. Davide Toffolo è fumettista, cantante, chitarrista e frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, gruppo che è sulla scena musicale da oltre 20 anni. Toffolo ha sempre mixato le sue due attività di fumettista e musicista, con performance di disegno e musica, come le atmosfere musicali durante le sue mostre di fumetti o i video-clip dei singoli musicali. L’ultima iniziativa di “Giugliano città della fiaba” che ha registrato successo, sempre alla Chiesa delle Concezioniste, è stata sabato 11 gennaio con ospiti lo scrittore Maurizio De Giovanni e gli A67. Come per gli altri spettacoli del cartellone di eventi, l’ingresso, gratuito, è fino a esaurimento posti