Dramma nel Napoletano, uomo trovato morto in auto

San Giorgio a Cremano. Un uomo ha accusato un malore alla guida ed è morto poco dopo. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nella sua auto, attorno alle 14, da alcuni passanti, che hanno subito lanciato l’allarme.

San Giorgio a Cremano, uomo trovato morto in auto

L’episodio è avvenuto nei pressi di via Botteghelle. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno raccolto le testimonianze dei cittadini per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. Presenti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Pare che l’uomo sia morto a causa di un infarto. In corso tutti gli accertamenti del caso.