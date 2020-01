Terribile incidente in autostrada, scontro tra 4 tir: carico disperso in carreggiata

Arezzo. Un altro incidente in A1, fra Arezzo e Valdarno, in direzione nord all’altezza dell’Acquaborra: è avvenuto alle 12,40 circa, poco più di un’ora di distanza da quello che si era verificato nello stesso tratto fra Valdarno e Incisa, sempre questa mattina.

In questo caso si tratta di un tamponamento a catena che ha visto coinvolti quattro tir: uno dei camion coinvolti ha disperso il carico, consistente in cassette di arance, su entrambe le carreggiate.

Incidente in autostrada, il bilancio dei feriti

Il bilancio è di due persone ferite, rimaste incastrate negli abitacoli. Liberate dai Vigili del fuoco, intervenuti da Montevarchi e da Arezzo, e affidate ai soccorritori del 118 e all’elisoccorso Pegaso, atterrato nella corsia opposta all’incidente. La persona portata a Careggi è stata trattata in codice giallo; l’altro è un 36enne residente a Montevarchi e viene portato ad Arezzo, sempre in codice giallo, per trauma a torace e ginocchio.

Tutti i soccorsi hanno operato sul posto: presenti tre ambulanze, automedica, Pegaso, Vigili del fuoco, Polizia stradale e personale di Autostrada. Il traffico è stato bloccato in direzione nord, con code arrivate oltre i 6 chilometri; incolonnamenti anche nella direzione opposta, per via del carico disperso.