Chi è Valentina Vignali? Scopri Valentina Vignali influncer, la malattia e il fidanzato di Valentina Vignali

Da diva dello sport a influencer, la doppia vita della giovane cestista italiana

Nata a Rimini il 30 maggio 1991, Valentina Vignali è famosa per essere una poliedrica cestista, modella e protagonista del piccolo schermo italiano ormai da diversi anni.

Determinata, forte e intraprendente fin da piccola, nel 1999 Valentina Vignali inizia a praticare lo sport che l’accompagnerà tutta la vita, la pallacanestro e nel 2007 avrà il suo primo esordio nel Basket Cervia in serie A2 dove resterà fino al 2010.

Il passare degli anni e l’avanzare della carriera sportiva daranno a Valentina lo slancio giusto per cimentarsi anche in diversi concorsi di bellezza, arrivando anche alle finali di Miss Muretto nel 2006. Dal 2010 al 2020 conduce numerosi programmi sportivi: dal 2012 al 2013 conduce Sotto Canestro dedicato alla serie A di pallacanestro e nel 2014 inizia a posare per GQ Italia parallelamente alla crescita sportiva con il passaggio in diverse squadre. Nel 2017 è parte dell’Idea sport Milano per il 2017/2018 e per la stagione di A2 Con Anthea Basket a Roma per il 2018. Stesso anno in cui appare nella commedia Natale a Roccaraso, diretto da Mauro Russo. Nel 2019 partecipa anche alla sedicesima edizione del Grande Fratello, con l’ulteriore apparizione nel film Riccione, diretto da Giorgio Romano.

Valentina Vignali ha avuto una vita fatta non solo di successi meritati nello sport e nella vita mediatica, ma anche di successi umani. La cestista ha in infatti sconfitto nel 2012 un tumore alla tiroide, scoperto durante alcuni controlli di routine con la squadra, e per lungo tempo non ha divulgato la notizia ai media.

Riservata pur apparendo in diversi contesti televisivi, i fidanzati di Valentina Vignali noti sono stati il collega Stefano Laudoni dal 2013 al 2017, una lunga e dolcissima storia d’amore finita e poi scherzosamente ricordata anche durante il grande fratello attraverso battutine, subito accolte dai fan come caratteristica del suo modo di essere; e dal 2018 la relazione ancora in essere con Lorenzo Orlandi, fotografo. Nel suo passato la si ricorda anche per il corteggiamento a Uomini&Donne di Francesco Monte. La passione per lo sport e per il mondo dello spettacolo non sembrano essere agli antipodi per Valentina Vignali, che con la sua leggerezza ed allo stesso tempo determinazione è riuscita ad affermarsi nel panorama italiano e a farsi apprezzare per i suoi valori umani, sportivi e social poi.

Rumors social hanno fatto letteralmente impazzare la notizia di un presunto ritocco di Valentina Vignali, ma è rifatta?

Pare che la giovane sportiva e poliedrica protagonista del piccolo schermo abbia ceduto ai ritocchi della chirurgia estetica concedendosi un seno nuovo. Meritatissimo.