Chi è Tony Colombo: età, moglie Tony Colombo, figli e carriera del cantante neomelodico Tony Colombo

Chi è Tony Colombo? Com’è diventato famoso? Quanti anni ha? Chi è la moglie? Ha figli? Facciamo luce sul cantante napoletano e noemelodico più chiacchierato negli ultimi mesi dopo il matrimonio con Tina Rispoli.

Tony Colombo: biografia, età ed esordi

Tony Colombo, il cui nome di battesimo è Antonio Colombo, nasce a Palermo l’11 maggio 1986. Ha dunque 33 anni e ne compirà 34 tra poco. Inizia la sua carriera artistica grazie a Mario Merola che lo notò in una festa di piazza a Palermo nel 1993. L’anno successivo, a soli 7 anni, incide il suo primo disco “A Villeggiante” che arriva a vendere 23.000 copie. In soli due anni diventa una star della musica neomelodica.

Nel 1995 Tony affronta addirittura la sua prima tournée europea, dove viene accolto da migliaia di cittadini emigrati. Nel 2001 invece riceve il premio “Rivelazione dell’anno” dal sindaco di Palermo, ma deve attendere il 2007 per ottenere il primo riconoscimento della critica come “Miglior interprete di musica neomelodica”.

La fama di Tony Colombo è tale che nel 2010 firma il suo primo contratto discografico per una major (Warner Music Italia) che prova a portarlo sul palco di Sanremo. In quella occasione, però, la sua canzone non supera le selezioni. La sua prima apparizione sulla televisione nazionale arriva nel 2014, quando viene scelto come concorrente di Ballando con le Stelle. Ultimamente però complice il recente matrimonio ha spesse volte partecipato ai salotti di Barbara D’Urso.

Moglie e figli di Tony Colombo: Luana La Rosa

Della vita privata privata di Tony Colombo, sappiamo che il cantante palermitano ha avuto due grandi amori. La prima storia importante di Tony Colombo è infatti quella con la catanese Luana La Rosa, durata 10 anni. Da questo matrimonio sono nati ben tre figli: Julie Colombo, Emmanuela Lia Rosa Colombo e Marco Colombo. Il matrimonio finisce però nel 2015 e il cantante comincia una nuova vita sentimentale.

Dopo poco tempo l’artista inizia a frequentare una nuova fiamma: Tina Rispoli. Quest’ultima è l’ex moglie di un boss della camorra, Gaetano Marino. Tale relazione fa molto scalpore, ma nonostante tutto Tony e Tina si sposano nel marzo del 2019 a Napoli, paralizzando letteralmente la città e creando grossi disagi ed ottenendo l’appellativo di nozze trash dell’anno, tra cortei in carrozza, sfilate e tanto altro ancora.

Le nozze tra Tony Colombo e Tina Rispoli hanno creato tanta confusione che la coppia ha ricevuto anche una grossa multa per aver creato disagi all’intera città. A seguito di queste spettacolari nozze i due hanno partecipato ad una puntata di Live – Non è la D’Urso. In questa ooccasione Tony ha dichiarato che doveva sposarli il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e che Tina era in attesa del loro primo figlio. La gravidanza di Tina però si è interrotta al terzo mese in seguito ad un aborto spontaneo.

La coppia Tony e Tina sembra essere molto innamorata nonostante la gelosia del palermitano per la donna che gli ha rubato il cuore. Infatti sul profilo Instagram di Tony vi sono molti post della coppia che si mostra ai suoi 685 mila followers sorridente ed innamoratissima.