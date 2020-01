Torino. Tragedia nella notte, pirata della strada investe e uccide 35enne

Dramma questa notte a Stupinigi, prima cintura di Torino, dove un uomo di 35 anni è morto travolto da un’auto. Il pirata è ancora in fuga, nella notte posti di blocco per individuarlo.

Travolto e ucciso da un’auto pirata

L’incidente si è verificato su un tratto di strada provinciale tra i due centri di Stupinigi e Orbassano, prima cintura di Torino. La vittima si chiamava Franko GJinaj e aveva 35 anni, l’uomo stava camminando a tarda notte sul ciglio della strada, quando è stato travolto e ucciso. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, per il medico non c’è stato altro da fare che dichiarare il decesso.

Pirata in fuga

Immediate le operazioni di ricerca del pirata della strada. L’automobilista è fuggito dopo aver travolto l’uomo. I carabinieri hanno istituito posti di blocco in tutta la zona. Al momento non ci sono notizie di ritrovamento. Glin inquirenti non escludono che dietro il tragico incidente possa aver avuto un ruolo letale la fitta nebbia tipica di quel tratto stradale.