Benevento, incidente sulla statale 90 bis: morta una donna. Tre i feriti

Incidente mortale sulla statale 90 bis alle porte di Benevento. Una donna, una 74enne di Montecalvo Irpino, è morta e tre persone sono rimaste ferite. Fatale l’impatto frontale tra due auto.

Incidente sulla statale 90 bis a Benevento: un morto

Il sinistro si è consumato tra la contrada Capodimonte e Ponte Valentino, nei pressi di Benevento. A scontrarsi frontalmente una “Nissan Micra”, con a bordo una coppia di anziani, ed una “Alfa Romeo Mito”, con a bordo un ragazzo e la madre. La vittima è una donna di 74 anni, originaria di Montecalvo Irpino, ma residente a Benevento, che viaggiava sulla “Micra” insieme al marito.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono successivamente intervenuti i Vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti della Polstrada, che dovranno ricostruire l’ esatta dinamica della tragedia. I pompieri hanno invece estratto i corpi dalle lamiere delle vetture incidentate per consentire i soccorsi. Purtroppo per la 74enne non c’è stato niente da fare se non constatarne il decesso.