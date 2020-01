Potenza, incendio in un terreno va fuori controllo: uomo muore avvolto dalle fiamme

Potenza. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato le campagne lucane nel primo pomeriggio. Un uomo, proprietario dei campi nei quali è divampato il rogo, è morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme.

Potenza, incendio in un terreno: morto un uomo

Il dramma si è consumato nel territorio del comune di Muro Lucano, in provincia di Potenza, in Basilicata. La vittima è un sessantenne del posto che si trovava in un’area boschiva, in contrada Malta.

Stando ad una prima ricostruzione, pare che l’uomo fosse impegnato a sradicare alcune sterpaglie dai campi di sua proprietà e per questo aveva dato fuoco alle erbacce ma le fiamme in poco tempo sarebbero andate fuori controllo avvolgendolo senza che lui potesse fare nulla.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno domato le lingue di fuoco. Poco dopo sono intervenuti i sanitari del 118: i paramedici lo hanno rianimato più volce senza riuscirci. Sono apparse gravi fin da subito le ferite da ustioni riportate dall’uomo, pertanto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Secondo una primissima analisi della scena da parte dei carabinieri della locale stazione giunti sul posto, pare che la vittima indossasse una tuta da lavoro che è stata subito avvolta dalle fiamme senza dare alcuna possibilità di fuga alla vittima. Le fiamme avrebbero avvolto l’uomo in poco tempo senza lasciargli scampo.