Chi è Madonna? Scopri la vita di Maria Louise Veronica Ciccone, la Queen of The Pop

The Queen of The Pop

Madonna Louise Veronica Ciccone nasce a Bay City il 16 agosto del 1958. Cantante di portata internazionale, attrice, produttrice e discografica, Madonna è un simbolo della musica pop internazionale, un’icona intramontabile che le è valso il titolo di “Queen of the Pop”.

Cresciuta a Pontiac, Madonna perde la mamma quando ha solo cinque anni, lasciandola con il padre e i suoi cinque fratelli in uno stato di solitudine materna e di impegno familiare. Fin da subito infatti la cantante percependo il dolore e la fine della vita della mamma, pur avendo solo cinque anni al momento della sua morte, si fa carico degli altri fratelli delineando così fin da subito la sua indole forte e indipendente. Dirà poi in numerose interviste sul suo passato che certamente il fatto di non aver avuto una mamma affianco, le ha permesso in qualche misura di vivere la vita senza inibizioni e senza una precisa educazione, forse tipica di quell’età americana a cavallo tra il 1960 e il 1980. Il padre risposatosi dopo tre anni avrà inoltre altri due figli.

Nel 1978 Madonna parte per New York con trentacinque dollari in tasca. Dormirà sul divano di un’amica nell’attesa di avere successo, con la passione per la danza e il desiderio di frequentare la scuola di danza di Alvin Ailey. Dopo qualche tempo riesce a trovare una sua sistemazione, ma Madonna sarà vittima di uno stupro da parte di un gruppo di ragazzi all’uscita dalla scuola di danza. Una violenza che segnerà ulteriormente la sua vita. L’incontro con Patrick Hernandez la porterà a Parigi per esibirsi come ballerina in “Born to Be Alive”. Poco tempo prima aveva fondato con Dan Gilroy i “Breakfast Club”, che lascerà nel 1980 per fondare con il fidanzato Stephen Bray gli “Emmy”. Dalla rottura con Bray uscirà poi fuori tutto il carattere di Madonna che come in una salita ripida ma decisiva, arriverà nel giro di pochi anni a scalare la vetta del successo musicale con risultati di portata mondiale. Suoi i successi Like a Prayer, Like a Virgin e ancora la partecipazione a musical come Evita.

Gli amori di Madonna saranno sempre di stampo internazionale e di grande rilievo per il gossip dell’epoca, come ancora oggi accade. Tra i suoi mariti, compagni e fidanzati si annoverano infatti Prince, Sean Penn, Dennis Rodman e Guy Ritchie, dal quale avrà un figlio di nome Rocco John, l l’undici agosto del 2000. Nel 2006 adotta in Malawi David Banda, orfano di madre. L’adozione comporterà numerose polemiche per la velocità delle pratiche, ma Madonna smentirà sempre le agevolazioni in merito, dichiarando piuttosto d’aver salvato la vita al figlio, malato di polmonite in quelle circostanze che videro la sua adozione. Divorzia da Guy Ritchie nel 2008.

Nel 2016 Madonna adotta le gemelle Stella e Estere Mwale, trasferendosi da Londra a Lisbona.

Negli ultimi anni oltre il grande successo musicale che continua a decretarla l’indiscussa “Queen of the Pop”, Madonna si è schierata anche politicamente contro le politiche di Donald Trump.