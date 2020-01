Napoli. Pizzeria degli orrori sul lungomare, locale infestato da blatte

Napoli. Blitz dei Nas in una nota pizzeria sul lungomare di Napoli, carabinieri chiudono attività. Nei giorni 11 e 12 gennaio scorsi, in Napoli, nel corso di un’attività programmata col personale dell’ASL NAPOLI 1 CENTRO-DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, i militari del NAS, Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma, hanno proceduto al controllo congiunto di alcune attività/esercizi commerciali, a conclusione delle cui verifiche è emerso che: a carico di una pizzeria/trattoria ubicata nei pressi del lungomare, si è proceduto alla chiusura dell’intera attività per le gravi condizioni igienico sanitarie e strutturali del servizio igienico, risultato invaso da blatte.