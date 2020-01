Luigi Di Maio chi è? Contatti, Facebook Luigi Di Maio, laurea Luigi Di Maio, età, altezza, Luigi di Maio fidanzata

Luigi Di Maio è un politico italiano, dal 23 settembre 2017 capo politico del Movimento 5 Stelle e dal 5 settembre 2019 ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel Governo Conte II. È stato ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché Vicepresidente del Consiglio dei ministri nel Governo Conte I. Dal 21 marzo 2013 al 22 marzo 2018 è stato inoltre vicepresidente della Camera dei deputati.

Luigi Di Maio, contatti, Facebook, laurea

Nasce ad Avellino, ma cresce a Pomigliano d’Arco (Napoli). Primogenito dei tre figli di Antonio Di Maio, un imprenditore edile, politicamente attivo dapprima nelle file del Movimento Sociale Italiano, dove svolse pure incarichi dirigenziali, ed in seguito in quelle di Alleanza Nazionale, e di Paola Esposito, un’insegnante di italiano e latino.

Diplomatosi presso il liceo classico Vittorio Imbriani di Pomigliano d’Arco nel 2004, s’iscrive successivamente all’Università degli Studi di Napoli Federico II, dapprima presso la facoltà di ingegneria informatica ed in seguito presso quella di giurisprudenza. Nel 2006, fonda il sito “studentigiurisprudenza.it” e, l’anno successivo, viene eletto Presidente del Consiglio degli Studenti. Non completerà mai gli studi universitari, al fine, a suo dire, di dedicarsi al primo attivismo nel Movimento 5 Stelle.

Giornalista pubblicista dal 2007, ha lavorato per un breve periodo come webmaster per il sito Laprovinciaonline.it, e per il quale ha anche scritto diversi articoli di cronaca sportiva, e, in qualità di giornalista sportivo, per il periodico Il Punto. Ha svolto anche altri lavori nel mentre, quale il tecnico informatico, l’assistente alla regia, l’agente di commercio, il cameriere, lo steward allo stadio San Paolo ed il manovale per l’azienda di famiglia.

Luigi Di Maio del Movimento 5 stelle è un politico italiano molto attivo sui social. Per questo è facile contattare Luigi Di Maio attraverso un messaggio o un email.

Luigi Di Maio, età, altezza, fidanzata

E’ nato ad Avellino il 6 luglio 1986. Ha 33 anni. E’ alto 1,70 centimetri, pesa 73 chili. Virginia Saba è la fidanzata di Di Maio. Giornalista, più grande di lui di quattro anni. Cagliaritana, è stata assistente parlamentare della deputata 5 Stelle Emanuela Corda. Di Maio e compagna hanno debuttato in pubblico lo scorso marzo all’Opera, alla prima romana di Orfeo e Euridice. Un’uscita che era stata anticipata da un sms di Rocco Casalino («Domani Di Maio va al Teatro dell’Opera di Roma con la sua nuova fidanzata»). Perché – in tema di politica 2.0 – niente va lasciato al caso. La seconda volta è stata, invece, in mezzo alla folla: il ministro del Lavoro si è fatto accompagnare da Virginia al Vinitaly di Verona. Tra uno stand e l’altro, col calice in mano.

Luigi Di Maio, carriera politica

Nel 2007, Di Maio apre il Meetup di Pomigliano d’Arco, aderendo così all’iniziativa di Beppe Grillo, il quale proponeva la costituzione di gruppi di cittadini che si occupassero dei problemi del loro comune. Nel 2010 si candida come consigliere comunale del suo comune e ottiene 59 preferenze, senza risultare eletto. In seguito alle cosiddette “elezioni parlamentarie” del Movimento 5 Stelle, viene candidato online con 189 preferenze ed eletto alla Camera dei deputati per la circoscrizione Campania 1 al secondo posto nella lista del Movimento 5 Stelle per le elezioni politiche del 2013.

La scalata nel Movimento 5 stelle

Il 21 marzo 2013, con 173 voti è eletto vicepresidente della Camera dei deputati, il più giovane della storia della Repubblica a ricoprire tale carica. Dal 7 maggio fa parte anche della XIV Commissione, che si occupa delle politiche dell’Unione europea. In breve tempo diventa uno dei volti più noti del partito, tanto da essere nominato membro del cosiddetto “direttorio” del movimento, costituito nel novembre 2014 da cinque parlamentari scelti da Beppe Grillo, con l’obiettivo di costruire il principale organo direttivo del partito, con funzione di raccordo tra il leader e gli eletti in parlamento. Nel 2016 è nominato responsabile degli enti locali per il Movimento 5 Stelle.

Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Giulia Grillo durante le consultazioni al Quirinale il 12 aprile 2018. Nel settembre 2017 si candida alle elezioni primarie per scegliere il candidato premier e capo politico del Movimento 5 Stelle: l’esito delle votazioni tra gli iscritti alla piattaforma online del partito lo vede vittorioso con 30.936 voti, pari a circa l’82% dei votanti.

Alle elezioni politiche italiane del 2018 ottiene 95.219 voti (63,41%) al collegio uninominale di Acerra, venendo così eletto per la seconda volta alla Camera. Nella crisi politica nata dalla nomina contestata dal Presidente della Repubblica del Ministro dell’economia, di fronte all’eventualità di nuove elezioni politiche, Di Maio auspicava l’attivazione dell’articolo 90 della Costituzione italiana per poi indire nuove elezioni. A crisi risolta Di Maio ricopre la carica di Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro dello sviluppo economico e successivamente del lavoro nel Governo Conte I. Il 5 settembre 2019 presta giuramento come ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale nel Governo Conte II.