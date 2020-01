Morto l’attore di “Highlander” e “Friends”: chi è Stan Kirsch il protagonista di Highlander e Friends

E’ morto l’attore statunitense Stan Kirsch, famoso per aver interpretato il ruolo di Richie Ryan nel telefilm Highlander e star della seria Friends. L’attore aveva 51 anni ed è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles 11 gennaio, pare si sia suicidato.

Fonti della polizia di Los Angeles hanno riferito al portale internet Tmz che è stata la moglie di Kirsch, Kristyn Green, sabato scorso a trovare l’attore impiccato nella loro casa di Los Angeles.

Chi è Stan Kirsch

Stan Kirsh nasce il 15 luglio nel 1968 a New York. Inizia a recitare all’età di quattro anni nelle pubblicità televisive delle zuppe Campbell. Tra le prime apparizioni di Kirsch troviamo anche la serie televisiva di breve durata Riders in the Sky, la soap opera General Hospital nel 1992, ma arriva al successo grazie alla serie televisiva Highlander come Richie Ryan, serie in cui recita dal 1992 al 1997. Lascia la serie come cast regolare nell’episodio finale della quinta stagione, ma appare anche come guest star nell’episodio finale della serie.

Stan Kirsch fa il suo debutto come regista e produttore con il film Straight Eye: The Movie nel 2004. È apparso come guest star in alcune serie televisive di successo come JAG – Avvocati in divisa, In tribunale con Lynn e Friends. L’11 gennaio 2020 viene ritrovato impiccato nella propria casa di Los Angeles.