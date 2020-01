Terremoto, trema la Sicilia: paura tra la popolazione. Scossa avvertita anche ad Acireale

Catania. Alle ore 12.48 si è verificata una nuova scossa di terremoto in Sicilia. Stando a quanto pubblicato sul proprio sito dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanolgia, l’Ingv, il sisma ha avuto come epicentro il comune di Sant’Antonio, in provincia di Catania. La scossa è stata avvertita anche ad Acireale.

Sicilia, terremoto in provincia di Catania

Le coordinate precise dell’epicentro sono state 37.64 di latitudine e 15.13 di longitudine, mentre la profondità è stata di 0 km, quindi, praticamente in superficie. Una scossa che è stata di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter e che è stata avvertita dai comuni di Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Acireale, Viagrande, Aci Bonaccorsi e Santa Venerina. Le città più vicine all’epicentro, invece, sono quelle di Catania, Siracusa e Reggio Calabria, che si trovano ad una distanza massima di 69 chilometri dall’epicentro. La scossa di terremoto si è verificata in una zona ad alta intensità sismica, e non ha provocato danni a edifici o strade, ne tanto meno dei feriti.