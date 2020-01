Irpinia, malore alla festa di compleanno: Maria muore a 18 anni davanti agli amici

Dramma a Serino, in provincia di Avellino. Una ragazza di 18 anni, Maria Agnes, è morta colta da un malore durante una festa di compleanno. La giovane, originaria di Santo Stefano del Sole, è deceduta nella serata di ieri.

Serino, tragedia alla festa di compleanno: Maria muore a 18 anni

La tragedia si è consumata questa notte in un locale del serinese, dove era in corso la festa di compleanno di una sua amica in un locale in via Terminio. Maria era in compagnia degli amici di scuola quando non si è sentita bene. Si stavano celebrando i festeggiamenti per il 18esimo compleanno di una compagna di classe quando improvvisamente la vittima ha avvertito un malore. Maria Agnes si è accasciata a terra sotto gli occhi dei presenti.

I soccorsi

I primi a prestare soccorso sono stati proprio gli amici. I compagni di classe hanno provato a rianimarla e contemporaneamente sono stati chiamati i soccorsi. Quando sono arrivati i medici del 118 la giovane era già morta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, il personale del 118, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ha trasportato la salma all’obitorio dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Indagini in corso per capire la causa del decesso.