Incidente in A14, Simone muore a 3 anni sotto gli occhi del papà: lutto in due città

Drammatico incidente sull’A14. Morto Simone Leone, un bimbo di appena 3 anni che viaggiava in auto con il suo papà tra le uscite di Poggio Imperiale (Foggia) e Termoli (Campobasso, in Molise).

A14, morto bimbo di 3 anni

Lo schianto fatale è avvenuto poco prima delle 17:45 sull’autostrada A14 Bologna – Taranto. Il bimbo era in auto con il padre, Andrea, e procedeva in direzione Pescara quando all’altezza del km 495,8 è rimasto coinvolto in un incidente con due autovetture. Nell’mpatto il piccolo ha perso la vita e tre persone sono rimaste ferite. Il papà della giovane vittima verserebbe in gravi condizioni ed è attualmente in prognosi riservata. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare il bimbo ma non c’è stato niente da fare.

Il lutto per Simone Leone

La notizia ha fatto rapidamente il giro di Chieuti, dove la famiglia abita (anche se è originaria di Lesina). Poche ore fa su Facebook, il comune di Chieuti ha espresso le sue condoglianze alla famiglia Leone per la scomparsa del piccolo Simone attraverso un post di condoglianze. Simone lascia due genitori, Andrea e Ida, due fratellini e una sorellina.

I soccorsi

Sul luogo della tragedia ieri pomeriggio sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. In occasione dell’incidente, sono stati diramati percorsi alternativi: per gli utenti che da Bari sono diretti verso Pescara uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, percorrere la SS16 in direzione Pescara e rientrare in A14 a Termoli.