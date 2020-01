Sono appena terminate le vacanze di Natale e già gli studenti iniziano a pregustare le vacanze per il Carnevale 2020. Quali saranno le date di Vacanza per il Carnevale 2020? Se è semplice ed intuitivo comprendere i giorni di vacanza e di chiusura delle scuole per il periodo che intercorre tra Natale e la Epifania, risulta difficile determinare le date di vacanza in occasione del Carnevale.

Quando chiuderanno le scuole per il Carnevale del 2020? Nella mia regione le scuole rimarranno chiuse?

Per capire per ogni singola regione quali saranno le date di festa e di chiusura delle scuole, TeleclubItalia ha cercato di fornire un calendario completo per orientarvi e vivere in allegria il più gioiosa e colorata periodo dell’anno…

Vacanze di Carnevale 2020: calendario scolastico e date per tutte le regioni

Abruzzo Vacanze di Carnevale 2020 : scuole chiuse il 25 febbraio per il Martedì Grasso

Basilicata Vacanze di Carnevale 2020 : scuole chiuse il 24 e il 25 febbraio

Bolzano Vacanze di Carnevale 2020 : scuole chiuse da sabato 22 febbraio a sabato 29 febbraio

Campania Vacanze di Carnevale 2020 : scuole chiuse il 24 e il 25 febbraio

Friuli Venezia Giulia Vacanze di Carnevale 2020 : scuole chiuse da lunedì 24 fino a mercoledì 26 febbraio.

Lombardia Vacanze di Carnevale 2020 : scuole chiuse venerdì 28 e sabato 29 febbraio .

Piemonte Vacanze di Carnevale 2020 : scuole chiuse da sabato 22 a mercoledì 26 febbraio .

Puglia Vacanze di Carnevale 2020 Puglia : scuole chiuse il 25 febbraio

Sardegna Vacanze di Carnevale 2020 : scuole chiuse martedì 25 febbraio

Provincia di Trento Vacanze di Carnevale 2020 : scuole chiuse da sabato 22 febbraio a martedì 25 febbraio .

Valle d’Aosta Vacanze di Carnevale 2020 : scuole chiuse da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio .

Veneto Vacanze di Carnevale 2020: scuole chiuse dal 24 al 26 febbraio.

Le regioni che non concederanno vacanze agli studenti per il Carnevale 2020