Napoli, incidente in metro: traffico in tilt dal Vomero alla provincia. Le strade da evitare

Napoli paralizzata dal traffico dopo l’incidente in metro che ha coinvolto due treni e provocato 13 feriti. Ci segnalano lunghissime code in gran parte dell’area nord della provincia e nella zona collinare.

Napoli, incidente in metro: le strade bloccate. Traffico in tilt

Dopo la sospensione immediata di tutta la linea 1 della metropolitana disposta dall’Anm, tantissimi pendolari hanno dovuto ricorrere ad altri mezzi per spostarsi e raggiungere i posti di lavoro. Via Toscanella, strada che collega il Vomero a Chiaiano e Piscinola, è completamente bloccata. Decine di automobilisti sono imbottigliati nel traffico. Non va meglio lungo via Santa Maria a Cubito, l’arteria stradale che collega Chiaiano a Mugnano e Marano.

Tempi di percorrenza da record

Almeno 30 minuti, se non un’ora per percorrere i tratti che da Napoli portano all’area nord di Napoli. In molti hanno optato per percorsi alternativi, come l’Asse Mediano, oppure la Tangenziale. Ma anche lì la circolazione veicolare ha risentito delle conseguenze dello stop della metropolitana. In attesa del ripristino del servizio, il traffico in città ne risentirà più del solito.