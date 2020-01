Napoli, incidente in metro: si scontrano due treni. Ci sono feriti

Incidente ferroviario sulla metro linea 1 a Napoli. Due treni si sono scontrati poco dopo le 7 tra le stazioni di Colli Aminei e Piscinola. L’Anm ha appena annunciato lo stop delle corse sull’intera tratta con notevoli disagi sui trasporti. Ci sono feriti.

Incidente in metro, Napoli

Due treni si sarebbero scontrati lungo i binari della metropolitana. Le circostanze dell’incidente non sono ancora chiare. Ci sarebbero dei feriti, tra cui i conduttori e alcuni pendolari che stavano viaggiando a bordo dei convogli della metropolitana. Secondo quanto riportato da fonti interne all’Azienda Napoletana Mobilità contattate, sarebbe avvenuto un tamponamento tra due treni.

Secondo una prima ricostruzione, quello precedente potrebbe aver tamponato quello davanti. Ma al momento l’esatta dinamica è ancora tutta da chiarire. Secondo Repubblica.it, i treni coinvolti sarebbero addirittura tre, di cui uno in uscita dal deposito.

Scontro sulla linea 1, ci sono 13 feriti: uno è grave

L’Azienda Napoletana Mobilità ha fatto anche sapere che vi potrebbero essere state “conseguenze per i passeggeri”, ma sul posto i testimoni assicurano vi sarebbero già ambulanze per prestare loro soccorso. Un macchinista verserebbe in condizioni gravissime. A bordo dei treni coinvolti si sarebbe assistito a scene di panico. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco. Tutti gli ospedali della zona collinare sono stati allertati: 13 i feriti trasportati in ambulanza nei pronti soccorso. Tre sono macchinisti, dieci i passeggeri del treno marciante, tutti in stato di choc.

Foto: archivio